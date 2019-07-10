https://static.news.ru/photo/b00122c4-a338-11e9-8839-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Защитить смартфон от программы-шпиона FinSpy, которая способна читать чаты в мессенджерах, практически невозможно, заявил экс-партнёр Павла Дурова по соцсети «ВКонтакте» Антон Розенберг.

Если есть троян на устройстве, он будет иметь доступ ко всей информации в смартфоне, — сказал Розенберг.

По его словам, такие атаки должны выявлять антивирусы, но создатели программ-шпионов улучшили уровень уязвимости.

Бывает шпионское ПО, которое может пытаться этот антивирус отключить/обойти, — отметил Розенберг.

Он также вспомнил о случае в Китае, когда посторонние люди получают физический доступ к телефону во время проверки телефона на границе, информирует RT .

Ранее «Лаборатория Касперского» заявила, что об обнаружении программы-шпиона, которая научилась красть данные из Telegram и WhatsApp. Жертвами вредоноса могут стать также пользователи Signal и Threema.

FinSpy для iOS может скрыть следы джейлбрейка, а версия для Android содержит эксплойт, способный получать права суперпользователя и позволять выполнять операции на нерутованном устройстве. Атакующие могут установить шпиона только двух случаях: при физическом доступе либо посредством SMS, e-mail или push-уведомления, если девайс был подвергнут джейлбрейку или использует устаревшую версию Android, писал News.ru.