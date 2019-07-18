https://static.news.ru/photo/8ed8e560-a9fe-11e9-81af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maciej Luczniewski/Global Look Press

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) предложила расширить инициативу по предустановке отечественного софта на смартфоны. Новый законопроект предлагает предустанавливать на устройства с функцией Smart-TV российское ПО.

Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей, — говорится в пояснительной записке.

Правительство должно будет определить перечень устройств, продаже которых необходимо будет соблюдать новые требования, и перечень софта, который допускается устанавливать, сообщает ТАСС.

В случае нарушения требования штраф для должностных лиц составит 30–50 тыс. руб., для юридических — 50–200 тыс. руб

Документ может вступить в силу с 1 января 2020 года, если он будет принят.

В начале июля News.ru сообщил, что проект поправок, внесённый в Госдуму РФ, подразумевал штрафы до 1 млн рублей за отсутствие в смартфонах и иных средствах коммуникации программного обеспечения отечественного производства. Позже депутат Сергей Жигарев отозвал пакет законопроектов о запрете на продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО и штрафах за их реализацию.