https://static.news.ru/photo/ce378f50-b119-11e9-bff7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал, что платформа не стала популярной, потому что не предлагала ничего уникального.

Во-первых, Microsoft недооценила Google с её Android, — высказал он своё мнение на форуме Reddit.

Кроме того, людям, по его словам, не понравилась Windows 8 — в основном из-за плиток и Metro-приложений. К тому же у Microsoft в это время страдала репутация, и людям вполне хватало Android и iOS.

Но одно преимущество у платформы от Microsoft всё же было. По мнению специалиста, её было проще «кодить».

Как писал News.ru, мессенджер WhatsApp полностью прекратит работу на смартфонах с устаревшими операционными системами. Отключение произойдёт с началом 2020 года. Под «сокращение» попадут смартфоны на базе Windows Phone. Поддержки также лишатся устройства под управлением Android 2.3.7 и более ранних версий, а также гаджеты с iOS 7.