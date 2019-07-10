Свыше 1000 приложений для Android могут обходить ограничения и собирать точные данные геолокации и идентификаторы устройств.
В общей сложности специалисты Международного института компьютерных наук (ICSI) проверили 88 тысяч программ в Google Play, из которых нарушителями оказались 1325. Приложения собирали данные даже после того, как пользователи явно отказали им в разрешении.
По сути, у потребителей очень мало инструментов и подсказок, которые они могут использовать, чтобы разумно контролировать уровень конфиденциальности и принимать решения по этому поводу. Если разработчики приложений могут просто обойти систему, то спрашивать у потребителей разрешение не имеет смысла, — заявили ICSI.
Исследователи
Ранее News.ru рассказал, что специалисты по кибербезопасности компании CSIS раскрыли новое мошенническое приложение для смартфонов на системе Android. Его жертвами уже могли стать миллионы человек.