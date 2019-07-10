https://static.news.ru/photo/1d9c1e3a-a305-11e9-af9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Свыше 1000 приложений для Android могут обходить ограничения и собирать точные данные геолокации и идентификаторы устройств.

В общей сложности специалисты Международного института компьютерных наук (ICSI) проверили 88 тысяч программ в Google Play, из которых нарушителями оказались 1325. Приложения собирали данные даже после того, как пользователи явно отказали им в разрешении.

По сути, у потребителей очень мало инструментов и подсказок, которые они могут использовать, чтобы разумно контролировать уровень конфиденциальности и принимать решения по этому поводу. Если разработчики приложений могут просто обойти систему, то спрашивать у потребителей разрешение не имеет смысла, — заявили ICSI.

Исследователи уведомили об опасных приложениях Google и Федеральную торговую комиссию в сентябре 2018 года. Разработчики ответили, что готовящаяся к выходу в 2019 году Android Q должна решить проблему. По словам Google, новая версия операционной системы будет скрывать информацию о местоположении на фотографиях и требовать, чтобы все приложения, имеющие доступ к Wi-Fi, также получали разрешение на данные о геолокации.

Ранее News.ru рассказал, что специалисты по кибербезопасности компании CSIS раскрыли новое мошенническое приложение для смартфонов на системе Android. Его жертвами уже могли стать миллионы человек.