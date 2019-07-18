Разработчики FaceApp прокомментировали обвинения некоторых пользователей в нарушении конфиденциальности. Как отметили авторы, большая часть обработки фотографий действительно происходит в «облаке», но приложение загружает только те фотографии, которые пользователи специально выбрали для редактирования.
FaceApp хранит изображении юзеров для «производительности и трафика»: например, программе нужно убедиться, что человек не загружает повторно то же фото.
Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки, — заметили создатели.
Однако пользователи из других стран больше всего опасаются, что их данные могут передаваться в Россию. Разработчики это опровергли, заявив, что приложение использует «облачную» инфраструктуру AWS и Google Cloud, которая находится за пределами страны.
Мы не продаём и не передаём какие-либо пользовательские данные третьим лицам, — добавил TechCrunch основатель компании Ярослав Гончаров.
FaceApp подчёркивает, что в любой момент пользователи могут запросить удаление своих данных. Для этого необходимо зайти в настройки приложения, перейти в раздел «Поддержка», выбрать «Сообщить о проблеме» и отправить сообщение с пометкой «конфиденциальность». В будущем команда намерена упростить этот процесс.