https://static.news.ru/photo/d72fe3c8-a92b-11e9-ad5e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: faceap/facebook.com

Разработчики FaceApp прокомментировали обвинения некоторых пользователей в нарушении конфиденциальности. Как отметили авторы, большая часть обработки фотографий действительно происходит в «облаке», но приложение загружает только те фотографии, которые пользователи специально выбрали для редактирования.

FaceApp хранит изображении юзеров для «производительности и трафика»: например, программе нужно убедиться, что человек не загружает повторно то же фото.

Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки, — заметили создатели.

Однако пользователи из других стран больше всего опасаются, что их данные могут передаваться в Россию. Разработчики это опровергли, заявив, что приложение использует «облачную» инфраструктуру AWS и Google Cloud, которая находится за пределами страны.

Мы не продаём и не передаём какие-либо пользовательские данные третьим лицам, — добавил TechCrunch основатель компании Ярослав Гончаров.

FaceApp подчёркивает, что в любой момент пользователи могут запросить удаление своих данных. Для этого необходимо зайти в настройки приложения, перейти в раздел «Поддержка», выбрать «Сообщить о проблеме» и отправить сообщение с пометкой «конфиденциальность». В будущем команда намерена упростить этот процесс.

Ранее News.ru опубликовал спецматериал, в котором попытался узнать, предсказывают ли будущее «состаренные» фотографии.