https://static.news.ru/photo/bba5bba0-9e36-11e9-9656-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обратилась в Федеральный суд для возбуждения дела против Samsung Australia. Истец утверждает, что компания выпустила недостоверную рекламу водонепроницаемости своих смартфонов.

По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах. Австралийский регулятор утверждает, что у компании не было разумных оснований для таких заявлений.

Мы считаем, что рекламные объявления Samsung лишают потребителей возможности сделать осознанный выбор и дают Samsung несправедливое конкурентное преимущество, — отметил Симс.

Корейский производитель, в свою очередь, заявил , что отвечает за рекламу, придерживается австралийских законов и будет защищаться в суде.

Ранее глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко признал, что складной смартфон Galaxy Fold вышел «до того, как он был готов». Это привело к дальнейшему отзыву устройств.