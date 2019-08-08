https://static.news.ru/photo/6139a8ac-b9c5-11e9-83fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple поделилась обновлённой статистикой использования мобильной операционной системы компании. Число iPhone, iPad и iTouch, работающих под управлением iOS 12, на 6 августа достигло 88%.

При этом 7% «яблочных» устройств все ещё использует одиннадцатую версию ОС, а 5% — более ранние. Как показали в Купертино, если учитывать девайсы, вышедшие за последние четыре года (2015-2019), то статистика немного другая: 90% работают на iOS 12, 7% — на iOS 11 и 5% — ранние версии (некоторым из них недоступна возможность обновления).

Последняя ОС Apple зарекомендовала себя лучше предшественницы. Примерно в тот же временной период 2018 года iOS 11 был установлен только на 85% всех устройств.

Компания в ближайший месяц должна выпустить тринадцатую версию операционной системы вместе с анонсом новой линейки iPhone. iOS 13 добавит тёмный режим, непрерывный ввод текста, обновление для Siri, а также возможность воспроизводить музыку на две пары наушников одновременно.

Ранее News.ru сообщил, что из-за действий компании Apple на рынке приложений для iOS Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело.