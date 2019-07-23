https://static.news.ru/photo/59451d64-ad4c-11e9-b849-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple подала заявку на патент гарнитуры смешанной реальности (AR/VR) со специальными датчиками. Они позволяют устройству отслеживать движения глаз, выражения лица и жестов человека.

Часть датчиков будут регистрировать движения челюсти и бровей, в то время как другие будут отслеживать глаза, которые гарнитура сможет использовать для биометрической аутентификации. Судя по документации, девайс сможет накладывать объекты в реальном мире, подобно тому, как AR работает на текущих iPhone и iPad.

Камеры или сенсоры мира (world sensors), как называла их Apple, будут размещены вне гарнитуры, чтобы передавать изображения на дисплей внутри с высоким качеством. Решение Купертино сильно отличается от того, как реализована работы гарнитур смешанной реальности от Microsoft или Magic Leap.

Заявка была подана в марте 2019 года. Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало документ 18 июля.

В марте аналитик Мин-Чи Куо рассказал, что Apple может представить продукт в 2020 году. Гарнитура будет беспроводной, но для полноценной работы должна быть подключена к iPhone: устройство будет использовать вычислительную мощность, GPS и сеть смартфона. Гаджет будет работать под управлением собственной операционной системы, а его производство начнётся во втором квартале 2020 года.

Ранее News.ru рассказал, что Apple выпустила обновление мобильной операционной системы iOS 12.4. Разработчики добавили возможность переносить данные и настройки по беспроводной сети напрямую со старого iPhone на новый.