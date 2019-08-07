https://static.news.ru/photo/9f8f2226-b907-11e9-bd61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Apple сохранила первую позицию на мировом рынке «умных» часов во втором квартале 2019 года. Компания отгрузила 5,7 млн устройств, а доля Apple Watch составила 46,4%.

На второе место вернулась Samsung с результатом 15,9%. Поставки производителя составили 2 млн девайсов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Замыкает тройку лидеров Fitbit — доля компании составила 9,8%. Во втором квартале производитель отгрузил на 100 тысяч устройств меньше, чем в 2018 году (1,2 млн).

В целом глобальные поставки «умных» часов росли на 44%, с 8,6 млн единиц до 12,3 млн. По прогнозам аналитиков , тенденция продолжится, потому что потребители все чаще дополняют свои смартфона носимыми аксессуарами.

Ранее News.ru сообщил, что Samsung в преддверии анонса смартфонов Galaxy Note10 и Note10+ представила процессор Exynos 9825. Новинка, как отметили в компании, первая в мире однокристальная система, выполненная по 7-нм техпроцессу 7 нм EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете).