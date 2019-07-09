https://static.news.ru/photo/13ca83ee-a254-11e9-bb1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Компания Apple обновила собственные ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro. Первый получил дисплей Retina с технологией True Tone, регулирующей цвета на дисплее и интенсивность подсветки с учётом условий внешней освещённости.

Второй, MacBook Pro, оснастили четырёхъядерными процессорами Core i5 восьмого поколения с тактовой частотой 1,4 ГГц, а 13-дюймовая модель впервые получила сенсорную панель Touch Bar. Производитель также добавил в ноутбук сканер отпечатков пальцев, True Tone и чип безопасности Apple T2.

Вместе с новинками Apple убрала из продажи 12-дюймовый MacBook, который впервые вышел с клавиатурой-«бабочкой» и разъёмом USB Type-C.

Ранее News.ru сообщил, что Apple неожиданно перевыпустила в App Store одну из классических игр онлайн-магазина — Texas Hold’em («Техасский холдем»).