https://static.news.ru/photo/da460752-a216-11e9-be60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аналитики J.P. Morgan поделились предположениями о линейке iPhone 2020 года. Apple подготовит для пользователей четыре новых модели, три из которых получат OLED-дисплеи с диагональю 5,4 дюймов, 6,1 дюймов и 6,7 дюймов соответственно.

По прогнозам экспертов, новинки будут оснащены 5G-модемами, а два топовых смартфона также получат ToF-камеры, ориентированные в первую очередь на передовые возможности дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

Что касается четвёртой модели, то вместе с ней Apple намерен перейти в «гораздо более значимую категорию, чем это было в последних выпусках». Возможно, в Купертино работают над устройством, сопоставимым по размерам с iPhone 8, но без 5G и OLED-экрана.

J.P. Morgan прогнозирует , что Apple продаст 195 млн «яблочных» смартфонов в 2020 году. Это на 15 млн больше, чем аналитики предсказали компании в текущем году. Рост продаж будет обусловлен «более значительными обновлениями спецификаций».

Ранее News.ru рассказал, что Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook. Разработчики изменят дизайн ножничных переключателей — в Купертино намерены использовать стекловолокно для усиления клавиш.