Аналитики J.P. Morgan поделились предположениями о линейке iPhone 2020 года. Apple подготовит для пользователей четыре новых модели, три из которых получат OLED-дисплеи с диагональю 5,4 дюймов, 6,1 дюймов и 6,7 дюймов соответственно.
По прогнозам экспертов, новинки будут оснащены 5G-модемами, а два топовых смартфона также получат ToF-камеры, ориентированные в первую очередь на передовые возможности дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.
Что касается четвёртой модели, то вместе с ней Apple намерен перейти в «гораздо более значимую категорию, чем это было в последних выпусках». Возможно, в Купертино работают над устройством, сопоставимым по размерам с iPhone 8, но без 5G и OLED-экрана.
J.P. Morgan
Ранее News.ru рассказал, что Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook. Разработчики изменят дизайн ножничных переключателей — в Купертино намерены использовать стекловолокно для усиления клавиш.