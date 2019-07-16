https://static.news.ru/photo/8047eb4e-a860-11e9-8c3d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple намерена вернуться к использованию классического радужного логотипа. Первые продукты с ним могут появиться до конца 2019 года.

Какие именно устройства получат радужное лого, пока неизвестно. Но MacRumors , узнавший о планах компании от одного из её сотрудников, предположил, что самым вероятным продуктом станет Mac. Ресурс не исключает, что iPhone и iPad также могут получить специальную линейку.

Радужный или «шестицветный» логотип Apple дебютировал на компьютере Apple II в 1977 году и широко использовался до 1998 года. После этого в Купертино начали постепенно переходить в сторону монохромного логотипа.

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