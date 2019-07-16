Компания Apple намерена вернуться к использованию классического радужного логотипа. Первые продукты с ним могут появиться до конца 2019 года.
Какие именно устройства получат радужное лого, пока неизвестно. Но
Радужный или «шестицветный» логотип Apple дебютировал на компьютере Apple II в 1977 году и широко использовался до 1998 года. После этого в Купертино начали постепенно переходить в сторону монохромного логотипа.
Ранее News.ru рассказал, что Twitter объявил о выходе нового дизайна для desktop-версии социальной сети. Обновление добавляет больше возможностей для настройки и полностью перестроенную навигацию.