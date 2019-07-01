Компания Apple намерена увеличить число «яблочных» пользователей в Китае. Для этого производитель выпустит специальную региональную версию iPhone.
Неудовлетворительные продажи смартфонов компании обусловлены их высокой ценой, в связи чем Apple и работает над новым устройством. Разработчики
Согласно отчету China Xintong Institute, средняя цена смартфонов на китайском рынке выросла на 16,8% в 2018 году.
Ранее News.ru рассказал, что главный дизайнер Apple Джони Айв, решивший покинуть компанию после 27 лет работы, не был доволен сменой приоритетов в Купертино, поскольку это привело к «разрушению магии продукта».