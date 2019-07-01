https://static.news.ru/photo/1299988c-9be4-11e9-93a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple намерена увеличить число «яблочных» пользователей в Китае. Для этого производитель выпустит специальную региональную версию iPhone.

Неудовлетворительные продажи смартфонов компании обусловлены их высокой ценой, в связи чем Apple и работает над новым устройством. Разработчики заменят непопулярную в Китае технологию Face ID на традиционный сканер отпечатков пальцев Touch ID. О дате выхода смартфона и других изменениях пока ничего неизвестно.

Согласно отчету China Xintong Institute, средняя цена смартфонов на китайском рынке выросла на 16,8% в 2018 году.

Ранее News.ru рассказал, что главный дизайнер Apple Джони Айв, решивший покинуть компанию после 27 лет работы, не был доволен сменой приоритетов в Купертино, поскольку это привело к «разрушению магии продукта».