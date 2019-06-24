https://static.news.ru/photo/605315c4-9664-11e9-a4e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Apple-Store/facebook.com

Аналитика IHS Markit Джефф Лин считает, что компания Apple на сентябрьской презентации вместе с новыми iPhone представит 16-дюймовый MacBook Pro.

Ноутбук должен получить LCD-экран производства LG Display с разрешение 3072 x 1920 и новый процессор. В середине мая Apple представила обновлённую модель своего ноутбука MacBook Pro, который впервые обзавёлся восьмиядерным процессором.

Обновлённые устройства оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений, что сделает их быстрее всех предшественников. Ноутбук, как и раньше, представлен в размерах 13 и 15 дюймов, а также в двух цветовых вариациях — «серый космос» и «серебристый».

Ранее News.ru рассказал, что Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015–2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.