Аналитика IHS Markit Джефф Лин считает, что компания Apple на сентябрьской презентации вместе с новыми iPhone представит 16-дюймовый MacBook Pro.
Ноутбук
Обновлённые устройства оборудованы процессорами Intel восьмого и девятого поколений, что сделает их быстрее всех предшественников. Ноутбук, как и раньше, представлен в размерах 13 и 15 дюймов, а также в двух цветовых вариациях — «серый космос» и «серебристый».
Ранее News.ru рассказал, что Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015–2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.