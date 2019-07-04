Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook. Разработчики изменят дизайн ножничных переключателей — в Купертино намерены использовать стекловолокно для усиления клавиш.
Аналитик Минг-Чи Куо назвал несколько причин грядущих изменений. Первая заключается в надёжности нового материала и, соответственно, более продолжительном сроке службы. Вторая — более низкая цена изготовления, хотя решение Apple всё равно будет дороже обычной клавиатуры ноутбука.
Дизайном займётся тайваньский производитель Sunrex, и, по словам Куо, «большинство пользователей не заметят разницу». В отчёте эксперта также
Ранее News.ru сообщил, что Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков. Пользователи обнаружили в ней новую особенность для FaceTime, которая решает проблемы со зрительным контактом.