https://static.news.ru/photo/29a6ebbc-9e53-11e9-87d8-fa163e074e61_1024.jpg

Компания Apple планирует отказаться от фирменной клавиатуры-«бабочки» в ноутбуках MacBook. Разработчики изменят дизайн ножничных переключателей — в Купертино намерены использовать стекловолокно для усиления клавиш.

Аналитик Минг-Чи Куо назвал несколько причин грядущих изменений. Первая заключается в надёжности нового материала и, соответственно, более продолжительном сроке службы. Вторая — более низкая цена изготовления, хотя решение Apple всё равно будет дороже обычной клавиатуры ноутбука.

Дизайном займётся тайваньский производитель Sunrex, и, по словам Куо, «большинство пользователей не заметят разницу». В отчёте эксперта также говорится , что ни 16-дюймовый MacBook Pro, который должны анонсировать в сентябре 2019 года, ни предполагаемая обновлённая версия 13-дюймовой модели не будут оснащены новой клавиатурой. Её массовое производство должно начаться в 2020 году.

Ранее News.ru сообщил, что Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков. Пользователи обнаружили в ней новую особенность для FaceTime, которая решает проблемы со зрительным контактом.