https://static.news.ru/photo/ff0677ae-b91b-11e9-bb9a-fa163e074e61_660.jpg MultiBrew Фото: picobrewbeer/facebook.com

Американская компания Pico создала кофемашину, которая умеет варить в домашних условиях разные напитки — не только разновидности кофе, но и пиво. Аппарат получил название MultiBrew.

Устройство может приготовить кофе, чай, комбучу и колд брю. Для этого ему понадобятся специальные капсулы. При желании можно менять в них ингредиенты, чтобы получить более интересные напитки или же создавать полностью свои.

В конце 2018 года компания LG представила похожий аппарат, имеющий название HomeBrew, что переводится как «домашняя пивоварня». Она также работает на капсулах и тоже может варить пиво, сообщает портал «Ридус» .

Пока нет информации, когда кофемашины поступят в открытую продажу. Однако выход на краудфандинг кофемашины от Pico запланирован на конец 2019 года.

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