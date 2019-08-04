https://static.news.ru/photo/7639310e-b755-11e9-a2ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Holger Hollemann/dpa/Global Look Press

Amazon добавила новую опцию в настройки голосового помощника Alexa. Теперь пользователи могут отключить возможность прослушивания голосовых записей сотрудниками компании и её подрядчиками.

По словам Amazon, компания серьёзно относится к конфиденциальности клиентов и постоянно пересматривает методы и процедуры. Разработчики уточнили, что в рамках контролируемого процесса обучения крайне малое число аудиозаписей (при согласии пользователей) будут обрабатываться сотрудниками лично.

В случае если данные были переданы в Amazon ранее, то желающие могут их удалить. Разработчики предупредили юзеров, что при отказе от обработки голосовых запросов, новые функции могут работать не совсем корректно.

Ранее News.ru сообщил, что Apple приостанавливает программу по контролю качества Siri. Она позволяла подрядчикам прослушивать анонимные запросы пользователей, чтобы определить, правильно ли голосовой помощник слышит вопросы, запускается ли он по ошибке и так далее. В будущем разработчики планируют выпустить обновление программного обеспечения, которое позволит пользователям отказаться от включения себя в программу проверки.

В середине июля Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant. По словам представителей компании, причиной случившегося стала ошибка в действии одного из подрядчиков. Продакт-менеджер Google Дэвид Монси рассказал, что они сотрудничают с лингвистами, которые анализируют часть голосовых команд от Google Assistant и колонок Google Home. Это делается для улучшения работы сервиса.