https://static.news.ru/photo/ef6f315e-a7ab-11e9-aa86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: globaldatinginsights.com

Преобладающая часть россиян (78%) считает, что всплывающие уведомления на мобильных устройствах полезны.

Самыми значимыми пользователи назвали сообщения о документации: штрафы, налоги, банковские операции и т. д. Подобные push-уведомления открывает половина респондентов, в то время как самыми полезными из них, по мнению 52% опрошенных, оказались результаты анализов.

Наиболее раздражающими оповещениями 40% участников опроса Почты Mail.ru назвали «пушы» от сайтов знакомств. Пользователи также считают слишком навязчивыми проморассылки об акциях, скидках и спецпредложениях — 37% признались, что их раздражают подобные уведомления, а 46% пользователей готовы полностью от них отказаться.

Рекламные всплывающие уведомления занимают первое место по количеству сообщений, поскольку на них приходится больше половины всех «пушей» от компаний. В топ самых надоедливых оповещений вошли также новостные и развлекательные рассылки — к ним негативно относятся 38% опрошенных. Полностью отказаться от push-уведомлений готовы только 3% активных пользователей.

Ранее News.ru рассказал, что россияне стали менее категоричны в вопросе запрета мобильных телефонов в школах. Вместе с тем сторонники подобных ограничений по-прежнему в большинстве.