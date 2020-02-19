https://static.news.ru/photo/6af958e0-5305-11ea-93ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: tonemobile/facebook.com

Японская компания Tone Mobile презентовала смартфон Tone e20 с необычной функций камеры Smartphone Protection. Она не позволяет владельцам снимать голые селфи.

За распознавание откровенных снимков отвечает ИИ-система — она проверяет изображение на предмет «неуместности». В случае обнаружения подобного фото пользователь увидит сообщение «Фотография содержит неприемлемое содержание», после чего оно будет удаленно.

По словам разработчиков, функция нацелена на то, чтобы защитить молодых пользователей от создания снимков, о которых они могут когда-нибудь пожалеть. Аппарат также можно подключить к смартфону другого человека, чтобы предупредить родителя или опекуна, если их ребёнок попытается сделать откровенную фотографию.

Ранее NEWS.ru рассказал, что веб-инженер Google Джейсон Мэйес (Jason Mayes) опубликовал своей проект Disappearing People Project. Он представляет собой алгоритм, «стирающий» человека на видео в реальном времени.