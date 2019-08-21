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Китайская компания Xiaomi продолжает лидировать на российском рынке смартфонов по итогам второго квартала 2019 года. Доля производителя составили 40%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года Xiaomi удалось увеличить поставки на 40%, рассказал компания News.ru со ссылкой на отчёт Canalys.

Второе место досталось Huawei. Её доля на рынке составила 22%, а ростом — 56%. Замыкает тройку лидеров Amazfit. Она заняла 3% рынка с увеличенным на 36% поставками устройств, сообщает «Коммерсант» .

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi представила необычный продукт. Производитель электронных устройств подготовил эксклюзивную 3D-книгу о Гарри Поттере.