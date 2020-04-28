Xiaomi представила в России Redmi Note 9S

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Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым экраном с разрешением FHD+ и дырой для фронтальной камеры на 16 Мп, задней камерой на 48 (основной модуль), 8 (сверхширокоугольный), 5 (макро) и 2 Мп и батареей ёмкостью 5020 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Аппаратной основой девайса стали процессор Snapdragon 720G, 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон также получил сканер отпечатков пальцев на боковой грани, который объединён с кнопкой включения, защитное стекло Gorilla Glass 5 и графический модуль Adreno 618.

Redmi Note 9S поступит в продажу в трёх цветах («Звёздная пыль», «Белый айсберг» и «Синяя мгла») 30 апреля по цене 17 990 руб.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Xiaomi в рамках онлайн-мероприятия презентовала оболочку MIUI 12. Она получила более понятный, минималистичный дизайн интерфейса и набор новых функций, направленных на улучшение пользовательского опыта.