https://static.news.ru/photo/33b74e1a-1b28-11ea-be2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: alvarezdelvayo/twitter.com

Redmi, бренд китайской компании Xiaomi, презентовал в Китае смартфон Redmi K30. Аппарат получил шесть камер и процессор Snapdragon 765 с поддержкой 5G.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц, двойной фронтальной камерой на 20 и 2 Мп с ИИ-функциями, основной квадрокамерой на 64 (сенсор Sony IMX686), 8 (широкоугольная), 5 (макро) и 2 Мп (датчик глубины), а также батареей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Смартфон также получил 6, 8 или 12 Гб RAM, 64, 128 и 256 Гб внутренней флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, аудиоразъём 3,5 мм, порт USB Type-C и модуль NFC.

Стоимость базовой версии Redmi K30 (6/64 Гб) чуть меньше $245. Производитель также выпустит модель с 4G, которая отличается 2-мегапиксельным модулем в задней камере вместо 5-мегапиксельного и меньшей мощностью быстрой зарядки (27 Вт). Версия с 6/64 Гб будет стоить $227.

Ранее NEWS.ru рассказал, что смартфон Xiaomi Mi 10 одним из первых будет оснащён новым процессором Snapdragon 865.