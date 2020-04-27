Xiaomi представила оболочку MIUI 12

https://static.news.ru/photo/1f518038-88bd-11e9-ae12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com

Китайская компания Xiaomi в рамках онлайн-мероприятия презентовала оболочку MIUI 12. Она получила более понятный, минималистичный дизайн интерфейса и набор новых функций, направленных на улучшение пользовательского опыта.

Разработчики также добавили обновлённый тёмный режим Dark Mode 2.0, дополнительные настройки для режима Always On Display, новые возможности для многооконного режима, а также улучшили безопасность и конфиденциальность, в том числе с помощью режима Mask System. Он позволяет создавать виртуальную личность для использования приложений без разрешений.

Другим главным нововведением стали так называемые суперобои. Это динамические фоновые изображения, изменяющиеся при переходе от экрана блокировки к домашнему экрану.

Бета-версия MIUI 12 пока доступна в Китае. Первая стабильная версия прошивки должна появиться в июне, стабильное развёртывание начнётся к концу июня.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple задерживает массовое производство грядущей линейки Phone 12 на месяц. Воздействие пандемии COVID-19 на цепочки поставок и производственный процесс нарушило планы компании.