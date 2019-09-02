https://static.news.ru/photo/35a01c64-cd55-11e9-91c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro. Устройство получило процессор Snapdragon 855 и 8-слойную графитовую систему охлаждения.

Смартфон получил 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, тройную основную камеру на 48, 13 и 8 Мп, селфи-камеру на 20 Мп и батарею ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Аппаратной основой девайса помимо вышеупомянутого чипсета стали 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флеш-памяти.

Mi 9T Pro поступит в продажу в трёх цветах 6 сентября.

News.ru уже опробовал грядущую новинку и рассказал о ней в подробном обзоре.