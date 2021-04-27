Xiaomi представила бюджетный геймерский смартфон

https://static.news.ru/photo/60394306-a76a-11eb-9b94-96000091f725_660.jpg Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi показала смартфон Redmi K40 Gaming Edition, предназначенный для игр. Телефон будут продавать в Китае по цене от 2,2 тысячи юаней (около 25 тысяч рублей) до 2,7 тысячи юаней (около 31 тысячи рублей).

Устройство представляет из себя версию Redmi K40, построенную на новом 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 1200 5G. Также гаджет получил 6,43-дюймовый OLED-дисплей, обновляющий картинку на 120 Гц с дискретизацией сенсорного слоя на 480 Гц. Это должно помочь геймерам, повысив отклик во время игры.

Кроме того, бюджетный девайс оборудовали специальными кнопками-триггерами, сделанными специально для игр. Также он оснащён тремя камерами: основной на 64 Мп, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и макросенсором на 2 Мп.

Автономность устройства обеспечивает аккумулятор на 5065 мАч, который поддерживает быструю 67-ваттную зарядку. В Xiaomi обещают, что телефон можно полностью зарядить за 42 минуты. Смартфон будет поставляться с кабелем USB-C и угловым штекером.

Продавать устройство пока планируется только в Китае.

Презентация девайса транслировалась на YouTube.

Накануне пользователи начали массово жаловаться на выход из строя флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. Покупатели выяснили, что причиной критического дефекта стало перегорание материнской платы. Это происходит с современными смартфонами очень редко, но пользователи прикладывали к жалобам отчёты из сервисов по ремонту гаджетов.

Некоторые авторы в своих сообщениях уточняли, что перед поломкой телефон перегревался уже спустя 10 минут после запуска игр. Они предположили, что проблема связана с охлаждением процессора Snapdragon 888, который разогревается сильнее, чем обещал разработчик.