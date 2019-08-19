Три крупнейших китайских производителей смартфонов, Xiaomi, Oppo и Vivo, объединились для работы над технологией быстрой передачи файлов между устройства. Компании хотят разработать собственный аналог AirDrop от Apple.
Новая технология
Бета-версия разработки станет доступна к концу августа 2019 года.
Ранее News.ru рассказал, что генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь обозначил дату презентации телевизоров Redmi — 29 августа. В комментариях к записи глава китайской компании также намекнул, что производитель в этот же день представит смартфон Redmi Note 8.