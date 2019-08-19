https://static.news.ru/photo/34d67606-c270-11e9-9726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jyoti Kapoor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три крупнейших китайских производителей смартфонов, Xiaomi, Oppo и Vivo, объединились для работы над технологией быстрой передачи файлов между устройства. Компании хотят разработать собственный аналог AirDrop от Apple.

Новая технология сможет работать с оболочками MIUI (Xiaomi), ColorOS (Oppo) и FunTouchOS (Vivo) и будет использовать комбинацию Bluetooth и Wi-Fi для передачи файлов на скорости, предположительно, до 20 Мб/с,

Бета-версия разработки станет доступна к концу августа 2019 года.

Ранее News.ru рассказал, что генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь обозначил дату презентации телевизоров Redmi — 29 августа. В комментариях к записи глава китайской компании также намекнул, что производитель в этот же день представит смартфон Redmi Note 8.