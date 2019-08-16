https://static.news.ru/photo/5c3dcb80-bffb-11e9-ba24-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Компания Xiaomi в рамках фестиваля музыки и технологий Alfa Future People объявила о российском старте продаж смартфона Mi A3.

Аппарат получил стеклянный корпус и каплевидный вырез для селфи-камеры. Устройство оснащено 6,09-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой на 48, 8 и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп и батареей ёмкостью 4030 мАч. Аппаратной основой смартфона стали процессор Snapdragon 665, 4 Гб оперативной и 64 и 128 Гб флэш-памяти.

Кроме того, в продажу поступили три экосистемных продукта: беспроводные наушники Mi true Wireless Earbuds, портативный аккумулятор Mi Powerbank 3 с ёмкостью 20 000 мАч и беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner.

Ранее News.ru сообщил, что Samsung в сотрудничестве с Xiaomi продемонстрировала датчик изображения ISOCELL Bright HMX. Разработка представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, размеры которого составляют 1/1,33 дюйма.