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Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha. Устройство получило закруглённый дисплей, который размещён и на передней, и на задней части девайса и занимает «180,6% площади лицевой панели».

Mix Alpha используется новый 108-мегапиксельный сенсор Samsung, разработанный совместно с Xiaomi. Он объединяет пиксели для лучшей светочувствительности при слабом освещении, чтобы создавать 27-мегапиксельные изображения. Два дополнительных датчика изображения получили разрешение 20 и 12 Мп. Селфи-камера у смартфона отсутствует, потому что её функции на себя берёт основная камера.

Аппаратной основой Mi Mix Alpha стали Snapdragon 855 Plus, 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб флеш-памяти. Устройство также получило аккумулятор емкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Стоимость Mi Mix Alpha составит чуть более $2800. Дату выхода смартфон Xiaomi не называет.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi также показала новый смартфон Mi 9 Pro 5G. Девайс получил поддержку сетей пятого поколения и быстрой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.