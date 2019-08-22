https://static.news.ru/photo/efceb3c0-c4a9-11e9-a09b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серию Mi Mix от Xiaomi могут ждать большие изменения в ближайшем будущем. Пекинский суд по интеллектуальной собственности запретил китайской компании применять название Mix из-за нарушения использования торговой марки.

#mimix4

Hot news.

According to last information upcoming Mi MIX 4 could have new name. #Xiaomi can no longer use the MIX trademark (the administrative judgment of Xiaomi Technology Co., Ltd. and the State Intellectual Property Office of China's adjudication paper network) pic.twitter.com/X2Vx4thyN9 — Xiaomishka (@xiaomishka) 21 августа 2019 г.

Как выяснилось, другая неназванная компания зарегистрировала такое же название в ноябре 2014 года, в то время как Xiaomi — в ноябре 2016 года. Дело было передано в суд 4 марта 2019 года после того, как производитель отказалась отвечать на спор о товарных знаках.

Компания на данный момент воздержалась от комментариев.

Ранее News.ru рассказал, что Samsung в сотрудничестве с Xiaomi продемонстрировала датчик изображения ISOCELL Bright HMX. Разработка представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, размеры которого составляют 1/1,33 дюйма.

Первым смартфоном с новым сенсором, предположительно, должен стать Xiaomi Mi Mix 4, но в связи с недавними новостями планы компании могут измениться.

