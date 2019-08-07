https://static.news.ru/photo/7a5612da-b90c-11e9-9e52-fa163e074e61_660.jpg Лин Бин Фото: Lin Bin/facebook.com

Президент Xiaomi Лин Бин в рамках конференции Xiaomi Future Image Technology Communication заявил, что компания планирует выпустить смартфон со 108-мегапискельной камерой. Она сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселей.

Камера будет оснащена CMOS-датчиком ISOCELL от компании Samsung. Больше о разработке ничего неизвестно, но, как написал инсайдер Ice universe, новыми сенсорами будет оснащён смартфон Xiaomi Mi Mix 4.

MIX4 — Ice universe (@UniverseIce) 7 августа 2019 г.

Кроме того, китайский производитель раскрыл характеристики 64-мегапиксельной камеры. Она получит датчик Samsung ISOCELL Bright GM1 и будет поддерживать технологию ISOCELL PLUS, обеспечивающую высокую цветопередачу. Сенсор появится в новом аппарате бренда Redmi.

Ранее News.ru сообщил, что Samsung в преддверии анонса смартфонов Galaxy Note10 и Note10+ представила процессор Exynos 9825. Новинка, как отметили в компании, первая в мире однокристальная система, выполненная по 7-нм техпроцессу 7 нм EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете).