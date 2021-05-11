WhatsApp с 15 мая ограничит функции мессенджера

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WhatsApp ограничит функции мессенджера тем клиентам, которые отказались принять обновлённое пользовательское соглашение. Это произойдёт 15 мая.

Месенджер, принадлежащий Facebook, будет постепенно ограничивать функции одну за другой, говорится на сайте мессенджера.

Через несколько недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и, начиная с этого времени, функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление, — сказано в сообщении.

Срок будет разным у каждого из пользователей. На начальном этапе им запретят пользоваться чатами, но принимать звонки можно будет. Также можно будет перезванивать при пропущенном звонке. Затем отменят и приём входящих и уведомления.

В конце концов WhatsApp прекратит отправку сообщений и звонков на телефон. Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчёт об аккаунте. Но его не смогут удалить, даже если человек откажестя принимать соглашение.

Ранее NEWS.ru писал, что угрозе удалённого взлома подвергаются владельцы смартфонов на базе операционной системы Android, пользующиеся мессенджером WhatsApp версии до 2.21.4.18. Об этом предупреждает IT-компания Census IT Security Works.