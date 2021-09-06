WhatsApp прекратит поддержку устаревших версий Android и iOS

Мессенджер WhatsApp 1 ноября прекратит работу на устройствах на базе устаревших версий Android и iOS. Об этом сообщается на сайте приложения.

Сообщается, что с 1 ноября будут поддерживаться только смартфоны и планшеты на Android 4.0.4 и iOS 9 и старше. Пользователям рекомендуется перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты. Для этого предлагается воспользоваться резервным копированием или экспортом истории чатов.

Ранее разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию мессенджера, с помощью которой пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседников. Пользователи старой версии приложения будут видеть под сообщениями с реакциями предложение обновить WhatsApp до новой версии, чтобы получить доступ к функции и увидеть реакцию.

Также в WhatsApp появилась функция, которая позволяет пользователям делиться друг с другом исчезающими фото и видео. Опция призвана обеспечить более высокий уровень конфиденциальности и будет полезна при пересылке таких данных, как пароли. А отправка исчезающих фото и видео даст возможность сэкономить место в памяти гаджета. Для исчезающих фото и видео появился особый знак. Они будут исчезать после просмотра, а отправитель получит уведомление.