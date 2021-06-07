WhatsApp получит новую функцию

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Возможность входить в аккаунт с помощью так называемого флеш-звонка получат пользователи мессенджера WhatsApp на устройствах с операционной системой Android. Об этом сообщает портал Webetainfo.

В настоящее время для входа в учётную запись мессенджера используются SMS-сообщения с одноразовыми кодами. При внедрении новой функции на телефон будет поступать звонок, на который приложение ответит самостоятельно, запросив доступ к истории вызовов.

Отмечается, что обновление не будет доступно для пользователей с операционной системой iOS, поскольку данная система не позволяет приложению получить доступ к списку звонков.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp внедрят функцию, которая позволит использовать мессенджер на четырёх мобильных устройствах одновременно с одной учётной записи.