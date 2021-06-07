WhatsApp получит новую функцию

Возможность входить в аккаунт с помощью так называемого флеш-звонка получат пользователи мессенджера WhatsApp на устройствах с операционной системой Android. Об этом сообщает портал Webetainfo.
В настоящее время для входа в учётную запись мессенджера
Отмечается, что обновление не будет доступно для пользователей с операционной системой iOS, поскольку данная система не позволяет приложению получить доступ к списку звонков.
Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp внедрят функцию, которая позволит использовать мессенджер на четырёх мобильных устройствах одновременно с одной учётной записи.