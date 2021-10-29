WhatsApp перестал поддерживать работу приложения на старых смартфонах

С 1 ноября мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать работу своего приложения на смартфонах версии ниже 4.1 Android и ниже 10 iOS. В РФ это коснётся около 10 тысяч смартфонов. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafaNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

WhatsApp сообщил об изменении правил работы в октябре на собственном сайте.

По словам эксперта, речь идёт о старых гаджетам, чьи характеристики уже не позволяют обновить операционную систему. Например, это может быть iPhone 4 2011 года выпуска и другие смартфоны не менее 10-летней давности.

На подобных смартфонах давно вышел срок эффективной технической эксплуатации, аккумулятор пришёл в негодность, а мощности процессора и объёма ОЗУ не хватает на запуск большинства современных приложений.

Ранее сообщалось о том, что правительство России утвердило правила, согласно которым в 2022 году мессенджеры должны регистрировать пользователей только по паспортным данным.