WhatsApp через месяц «отключит» часть пользователей

https://static.news.ru/photo/fad60c62-9fa1-11eb-be4e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила сервиса, смогут использовать программу лишь в ограниченном режиме. Об этом говорится на сайте приложения. «Отключать» поклонников мессенджера начнут через месяц.

Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений, — указано в сообщении, которое посвящено «отключению» пользователей.

Те пользователи, которые откажутся от новых правил, не смогут читать и отправлять сообщения — функционал использования мессенджера будет урезан. Им лишь будет доступна возможность получать звонки и уведомления.

Ранее IT-компания Census IT Security Works заявила, что владельцы смартфонов на Android подвергаются угрозе взлома при использовании мессенджера WhatsApp версии до 2.21.4.18. Злоумышленники смогут получить доступ к переписке или даже следить за пользователями или вмешаться в диалог с целью обмана. Специалисты рекомендуют обновить мессенджер до последней версии.

Как писал NEWS.ru, установка и использование мессенджера WhatsApp могут быть опасны из-за слежки за пользователями со стороны спецслужб США. Компания Facebook подчиняется американским законам, поэтому власти страны смогут запросить у неё любую информацию. Об этом заявили в Научно-техническом центре ФГУП «Главный радиочастотный центр».