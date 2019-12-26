https://static.news.ru/photo/a6e57c80-287b-11ea-988c-fa163e074e61_660.jpg Фото: teslasuit.io

Создатели VR-костюма с тактильной обратной связью Teslasuit готовятся представить новый продукт — перчатки для виртуальной реальности Teslasuit Glove. Они позволят юзерам чувствовать виртуальные текстуры и собирать биометрические данные.

Перчатки предназначены для тренировок, медицинской реабилитации и других профессиональных применений. Они сочетают в себе несколько различных технологий для одновременного создания ощущений от прикосновения и удержания предметов, захвата движений рук пользователя, фиксирования пульса и других биометрических данных.

Девайс может также работать в паре с костюмом по Wi-Fi, чтобы предложить практически полное VR-погружение. Перчатки включают девять электродов на каждом пальце, которые создают ощущение прикосновения к несуществующей поверхности, в то время как пластиковый экзоскелет обеспечивает сопротивление и вибрацию для имитации взаимодействия с твёрдыми объектами.

Teslasuit Glove будут представлены на выставке CES 2020, которая пройдёт с 7 по 10 января 2020 года. Отгрузки устройства начнутся во второй половине года.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Valve рассматривает возможность выпуска версии Half-Life: Alyx для шлемов виртуальной реальности PlayStation VR. Однако сейчас разработчики сосредоточены на PC-гарнитурах.