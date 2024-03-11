Владельцы iPhone столкнулись с рядом проблем после обновления ОС Владельцы iPhone пожаловались на быструю разрядку после загрузки iOS 17.4

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владельцы iPhone пожаловались на быструю разрядку аккумулятора и перебои мобильной сети после загрузки новой операционной системы iOS 17.4, пишет Daily Mail со ссылкой на жалобы пользователей. Компания Apple выпустила обновление меньше недели назад.

Собеседники издания утверждают, что после обновления их девайсы стали разряжаться на 40% всего за два часа пользования, а зарядка стала занимать намного больше времени. По словам одного из пользователей, для зарядки аккумулятора на 94% ему потребовалось более четырех часов.

Также владельцы iPhone рассказали о проблемах с мобильной связью. Пользователи не могут воспользоваться обычными звонками, а также iMessage и FaceTime.

Apple выпустила операционные системы iOS 17.4 и iPadOS 17.4 6 марта. Они содержат изменения для соответствия европейскому Закону о цифровых рынках. Компания открыла доступ пользователям к загрузке приложений в альтернативных магазинах и усилила защиту от кражи гаджетов.

Ранее стало известно, что американская компания Apple теряет позиции бесспорного лидера на рынке технологий и подвергается давлению по всему миру. После того как в 2023 году капитализация Apple превысила $3 трлн, компания начала терпеть финансовые потери. Только за последние недели она потеряла сотни миллиардов долларов.