Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое мини-приложение. Оно поможет пользователям разделить счёт с друзьями.
Как отмечают разработчики, юзерам нужно только указать сумму для каждого друга или разделить её на всех поровну, после чего участники сбора получат запрос на перевод средств и смогут отправить деньги прямо в соцсети с любой банковской карты.
Мини-приложение создано на платформе VK Mini Apps и работает как в десктопной версии, так и в мобильном приложении.
Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» продолжает подводить итоги 2019 года. Социальная сеть рассказала, какие подкасты пользователи слушали в 2019 году чаще всего.
Разработчики разделили контент на две номинации. «Самые популярные» учитывает все подкасты платформы, а «Классика жанра» — только те, где в качестве основы не используются другие форматы, например видео или рассказы.
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