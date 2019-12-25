https://static.news.ru/photo/aebbd784-26fe-11ea-8545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новое мини-приложение. Оно поможет пользователям разделить счёт с друзьями.

Как отмечают разработчики, юзерам нужно только указать сумму для каждого друга или разделить её на всех поровну, после чего участники сбора получат запрос на перевод средств и смогут отправить деньги прямо в соцсети с любой банковской карты.

Мини-приложение создано на платформе VK Mini Apps и работает как в десктопной версии, так и в мобильном приложении.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «ВКонтакте» продолжает подводить итоги 2019 года. Социальная сеть рассказала, какие подкасты пользователи слушали в 2019 году чаще всего.

Разработчики разделили контент на две номинации. «Самые популярные» учитывает все подкасты платформы, а «Классика жанра» — только те, где в качестве основы не используются другие форматы, например видео или рассказы.