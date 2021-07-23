«ВКонтакте» покажет самые обсуждаемые темы Олимпийских игр

Российская социальная сеть «ВКонтакте» готовит к старту Олимпийских игр в Токио новую ленту «Токио-2020» . В ней будут показаны самые обсуждаемые темы Олимпиады, сообщает пресс-служба соцсети.

В тематической ленте пользователи найдут главные события соревнований. Кроме того, «ВК» воспользуется своей «фишкой», появившейся в разгар пандемии коронавируса, — эмодзи-статусом. Он поможет рассказать болельщикам о любимом виде спорта.

Помимо этого, следить за итогами выступлений и медальным зачётом можно будет в специальном разделе мини-приложения «Спорт» . Он появится 23 июля сразу после старта соревнований.

Что касается новой ленты, в ней можно будет смотреть видео с лучшими моментами соревнований, плюс она позволит быть в курсе свежей аналитики и итогов дня. Не выходя из ленты, можно будет участвовать в дискуссиях по поводу фаворитов или делиться своими прогнозами.

Ранее сообщалось, что «ВК» представляла аналогичную тематическую ленту к чемпионату Европы по футболу (Евро-2020). Она объединила лучшие моменты турнира, на которые активнее всего реагировали юзеры.