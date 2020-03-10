https://static.news.ru/photo/fb525672-62b8-11ea-9e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: phonebunch.com

Китайская компания Vivo презентовала смартфон NEX 3S 5G. Флагман получил процессор Snapdragon 865 и двухрежимный модем Snapdragon X55.

Устройство также оснащено 6,89-дюймовый S-AMOLED-дисплей (водопад) с разрешением 2256×1080 пикселей, тройную основную камеру на 64 (датчик Samsung ISOCELL Bright GW1), 13 (сверхширокоугольный) и 13 Мп (телефото), селфи-камеру на 16 Мп, и батарею ёмкостью 4350 мАч.

Аппаратной основой смартфона, помимо вышеупомянутого чипсета Snapdragon, стали 8 или 12 Гб оперативной памяти (LPDDR5) и скоростной накопитель стандарта UFS 3.1 на 256 Гб. Девайс, работающий на Android 10 на базе FunTouch OS 10, также получил поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C.

Стоимость базовой версии NEX 3S 5G (8/256 Гб) составит $719. Смартфон поступит в продажу в Китае 14 марта.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Vivo представила концепт смартфона будущего Apex 2020. Устройство получило 6,45-дюймовый дисплей без вырезов и с загнутыми на 120 градусов краями.