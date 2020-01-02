2019-й год стал дебютным для складных смартфонов. К сожалению, первый блин, как говорится, оказался комом — инновационных устройств оказалось крайне мало, и у всех имелись предсказуемые проблемы с гибкими экранами. Из-за этого некоторые такие смартфоны выходили на рынок целых два раза.

Несмотря на то что на этот форм-фактор производители возлагают большие надежды, пока он выглядит сырой разработкой. Тем не менее, минувший техногод всё равно порадовал пользователей десятком стоящих девайсов, из которых NEWS.ru традиционно выбрал самые интересные.

Oculus Quest

Некоторые пользователи все ещё с опаской смотрят в сторону виртуальной реальности. Разумеется, конец ноября немного склонил чашу весов в пользу технологии — Valve представила Half-Life: Alyx, которая позиционируется как полноценная игра на 15 часов, созданная с нуля для специальной платформы. Однако стоит заметить, что до этого анонса на рынке появилось устройство, упрощающее знакомство с виртуальность реальностью. Речь идёт об Oculus Rift — полностью автономном (без проводов) VR-шлеме.

Устройство сочетает в себе простоту использования и функциональность и может отслеживать движения игрока благодаря четырём специальным сенсорам, комбинирующим данные акселерометра и гироскопа. К тому же в библиотеке игр доступны такие высоко оценённые критиками проекты, как Beat Sabre или Superhot VR.

iPhone 11

В уходящем году Apple не смогли удивить поклонников — линейка 2019 года, по сути, оказалась слегка улучшенной версией предшественницы. Однако при этом именно «бюджетный» iPhone 11, наследник прошлогоднего iPhone XS, стал идеальной отправной точкой для тех, кто только знакомится с «яблочными» смартфонами.

iPhone оснащён 6,1-дюймовым LCD-дисплеем (по размеру он между Pro и Pro Max), двойной задней камерой с ультрашироким объективом и возможностью снимать 4K-ролики при 60 кадрах. iPhone 11 получил тот же процессор A13 Bionic, что и у старших моделей, поэтому нет смысла переплачивать за производительность.

OnePlus 7T

OnePlus 7T, возможно, лучший Android-смартфон на сегодняшний день. Несмотря на выделяющуюся круглую камеру на задней панели, аппарат выглядит стильно, а держать его в руке по сравнению с OnePlus 7 Pro проще и удобнее. У устройства отсутствует изогнутый экран, а селфи-камера разместилась в каплевидном вырезе.

Смартфон получил высокую производительность (спасибо процессору Snapdragon 855 Plus и 8 Гб оперативной памяти), экран с частотой обновления 90 Гц, хорошую тройную камеру и автономность. Некоторые скажут, что лучше переплатить за более хорошую модель, однако не в случае с 7T.

SONY WF-1000XM3

Какими бы ни были популярными беспроводные наушники Apple AirPods, пальма первенства в этом году всё равно остаётся у Sony с её WF-1000XM3. Пользователей может отпугнуть более высокая цена по сравнению с устройствами других брендов, но она компенсируется качеством звука и системой активного шумоподавления благодаря процессору QN1e.

Наушники будут работать от шести до восьми часов, и при этом заряда самого девайса хватит на три полных цикла. У WF-1000XM3 легко запоминаемое сенсорное управление, однако регулировать громкость по-прежнему приходится через смартфон. Кроме того, Sony не забыла и про крайне полезную функцию — Quick Attention. Удержание левого наушника приостанавливает воспроизведение музыки и позволяет услышать окружение.