Видеокартам предсказали падение в стоимости вслед за биткоином

Из-за падения курса криптовалют, майнинг стал менее выгоден, чем раньше, заметили эксперты Tom's Hardware. Авторы статьи провели параллели с популярными видеокартами, которые также начали дешеветь, и предположили, что колебания курса криптовалют будет и дальше влиять на их цену.

В ходе анализа был составлен список средних цен на графические процессоры, продающиеся на eBay. Причём рассматривались только новейшие графические карты AMD и Nvidia. В январе средняя стоимость видеокарт упала по сравнению с предыдущим месяцем на 11%. Самое крупное снижение было зафиксировано в отношении моделей RTX 3080 с 10 гигабайтами памяти и RХ 6600 — устройства стали дешевле на 11,6%.

Удешевление объясняется и снижением спроса. Если в декабре на eBay продавалось 416 видеокарт RTX 3080, то в январе лишь 311 штук. Причём заметнее всего интерес пропал к флагманской модели RХ 6800, которая в начале январе была доступна за $1149. В декабре на площадке было выставлено 26 моделей, в январе — всего девять единиц.

При сохранении текущих тенденций в криптовалютах, и при условии дальнейшего увеличения производства видеокарт, цены продолжат снижаться, подытожили журналисты.

Как ранее рассказал председатель Совета ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский, недавнее падение биткоина на 3,7% совпало с падением Dow Jones более чем на 2% и Nasdaq на 3,5%. Многие крупные игроки фондового рынка уже инвестировали значительные средства в крипторынок, поэтому, скорее всего, дело в фундаментальных процессах, происходящих на мировых рынках, а также паническими распродажами и марджин-колами спекулянтов, переоценивших возможности «бесконечного роста». Поэтому отмечается, что последние события относятся к здоровому процессу сдувания «перегретых пузырей».