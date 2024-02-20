В WhatsApp появится новая функция WABetaInfo: WhatsApp запретит делать скриншоты фотографий профиля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

WhatsApp разрабатывает функцию секретного кода для защиты личных данных пользователей, сообщает портал WABetaInfo, который отслеживает обновления в работе мессенджера. Так, разработчики планируют внедрить в приложение функцию, запрещающую делать скриншот фотографии профиля.

Новая функция уже была замечена в бета-версии WhatsApp на Android. Отмечается, что при попытке сделать скриншот фотографии профиля в приложении появляется уведомление о том, что это действие заблокировано. Таким образом разработчики намерены предотвратить использование и распространение снимков без согласия их владельца.

Московский мировой суд ранее обязал WhatsApp выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей за нарушение правил работы в России. Статья, по которой оштрафовали мессенджер, предусматривает наказание за повторное неисполнение организатором распространения информации в Сети обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган о начале осуществления своей деятельности.

До этого сообщалось, что WhatsApp считается самым популярным в России интернет-ресурсом, его среднесуточный охват составляет 67%. В тройку лидеров также вошли «Яндекс» (56%) и Google (53%).