В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет пользователям делиться друг с другом исчезающими фото и видео, передаёт «МИР 24» со ссылкой на заявление Facebook.

Опция призвана обеспечить более высокий уровень конфиденциальности и будет полезна при пересылке таких данных, как пароли. А отправка исчезающих фото и видео позволит сэкономить место в памяти гаджета. В компании уточнили, что переписка также будет подвергнута шифрованию.

Новая функция будет доступна пользователям, в том числе из России, в ближайшие дни. Для исчезающих фото и видео появился особый знак. Они будут исчезать после просмотра, а отправитель получит уведомление.

Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp внедрили функцию, которая позволяет использовать мессенджер на четырёх мобильных устройствах одновременно с одной учётной записью.