https://static.news.ru/photo/af328d25-734b-4902-b5a8-0b80e4c8722d_660.jpg Фото: apple.com

Новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2 — опубликованы в Сети. Гаджет станет преемником iPhone SE.

По предварительным данным, премьера смартфона ожидается в марте 2020 года. Предполагается, что помимо основных вариантов цвета будут доступны красный и жёлтый.

Однако пользователи сомневаются, что Apple оставит одинарную камеру. По их мнению, компания заменит её несколькими модулями, как в последних моделях устройств.

Что касается стоимости нового iPhone SE 2, она составит ориентировочно $400.

Как ранее писал NEWS.ru, в Интернете появились макеты iPhone 12 Pro Max. Предположительно, смартфон получил экран в шесть с половиной дюймов и необычную грань сбоку, которая, возможно, будет служить для крепления Apple Pencil. Неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем его предшественник 11 Pro Max.