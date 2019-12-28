Однако пользователи сомневаются, что Apple оставит одинарную камеру. По их мнению, компания заменит её несколькими модулями, как в последних моделях устройств.
Что касается стоимости нового iPhone SE 2, она составит ориентировочно $400.
Как ранее писал NEWS.ru, в Интернете появились макеты iPhone 12 Pro Max. Предположительно, смартфон получил экран в шесть с половиной дюймов и необычную грань сбоку, которая, возможно, будет служить для крепления Apple Pencil. Неофициальный iPhone 12 Pro Max выглядит немного больше, чем его предшественник 11 Pro Max.