В России вдвое увеличилось число краж SIM-карт по поддельным доверенностям

За год количество краж SIM-карт по поддельным доверенностям выросло вдвое — ежемесячно мошенники воруют таким способом около 1 тысячи телефонных номеров, рассказали в компании ESET. Украденный номер даёт злоумышленникам доступ к социальным сетям, мессенджерам и банковским счетам жертвы, пишут «Известия».

Как рассказал аналитик компании ESET Станислав Жураковский, в первой половине 2020 года в России ежемесячно фиксировалось около 500 инцидентов, когда злоумышленники по поддельным доверенностям получали в салонах связи SIM-карты третьих лиц, а затем использовали их для противоправных действий.В первом полугодии 2021-го таких «угонов» номеров было уже около тысячи в месяц.

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, ежемесячно на специализированных форумах в даркнете размещается 200–300 объявлений о покупке SIM-карт, полученных по фальшивым доверенностям, и заказов на взломы учётных записей почты и социальных сетей. Их проще всего вскрыть, получив доступ к номеру абонента.

Получив по фиктивной доверенности чужую SIM-карту, злоумышленник может получить доступ к аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах жертвы и вымогать деньги у её друзей и родственников, а также воспользоваться мобильным банком абонента и вывести средства с его счёта. Решить проблему можно, установив для своего оператора запрет на выдачу SIM-карт по доверенности, а также введя индивидуальный код для совершения регистрационных действий удалённо. Кроме того, стоит установить двухфакторную аутентификацию для входа в социальные сети, мессенджеры и почтовые сервисы.

Руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова подтвердила рост числа мошенничеств с поддельными доверенностями на получение дубликатов SIM-карт. По её словам, на поиск окончательного получателя средств и его идентификацию уходит значительное время, и вернуть эти денежные средства практически невозможно.

Представители мобильных операторов заявили, что знают о ситуации с поддельными доверенностями и решают проблему. В МТС заявили, что замена SIM-карт возможна только по нотариально заверенной доверенности, после прохождения проверки и информирования владельца номера. О проверках на уровне центра поддержки клиентов заявили и в пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Между тем о мошенничестве такого рода сообщил один из клиентов "Мегафона": по мнению экспертов, проблема может заключаться в качестве обучения персонала и ослаблении контроля за его действиями со стороны оператора.

Ранее в Роскачестве заявили, что сим-карты, которые не проходят официальную регистрацию, могут угрожать безопасности персональных данных пользователей. Такие карты могут собирать информацию об аккаунтах в социальных сетях и передавать злоумышленникам доступ к банковским счетам владельца телефона. Согласно российскому законодательству, каждая сим-карта должна регистрироваться на имя конкретного лица по его паспортным данным. В то же время «анонимные» карты, которые можно приобрести через Интернет или купить с рук, могут оказаться отнюдь не анонимными, а зарегистрированными на третьих лиц.