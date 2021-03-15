В России появился iPhone в слитке золота

https://static.news.ru/photo/b5b1ad38-858b-11eb-b6e0-96000091f725_660.jpg Фото: caviar-phone.ru

Российский бренд Caviar выпустил версию iPhone 12 Pro Goldphone. Он заключён в корпус из слитка золота весом в килограмм.

Стоимость телефона будет варьироваться в зависимости от объёма памяти и составит от 10 750 000 до 10 795 000 рублей. При этом при его создании использовано золото 999,9 пробы.

На слитке-корпусе нанесены надписи с информацией об изделии. Также там есть фирменный логотип Caviar в виде короны. Выпущено всего семь экземпляров смартфона, говорится на сайте компании.

На прошлой неделе смартфон iPhone 12 Pro резко подешевел до 85 тысяч рублей в РФ. Обвал дошёл до 15% начальной цены. Оригинальная версия iPhone 12 также стала доступнее. Поставки в магазины страны выровнялись, и ажиотаж спал. Стоимость iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта рухнула до 62 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нового iPhone 13 Pro с одним терабайтом встроенной памяти побьёт предыдущие рекорды. Предполагается, что она составит $1699. Политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объёмом накопителя.