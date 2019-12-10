https://static.news.ru/photo/c6d24d38-1af3-11ea-bc19-fa163e074e61_660.jpg Фото: JESHOOTS-com /Pixabay.com

Новая единая регистрация с помощью Apple ID стала доступна на российских ресурсах. Об этом сообщила газета «Известия».

Сервис «Sign in with Apple» доступен для пользователей операционной системы iOS13 с осени 2019 года. Сейчас пользователи могут войти в одно касание на сайты и сервисы: «Утконос», «Ходьба с GetFit», Pocket Lists, Aviasales.ru и другие ресурсы, отмечает издание.

По мнению специалистов, регистрация в один клик может защитить пользователей от передачи персональных данных, получения спама, рассылок и угрозы взлома. При регистрации Apple генерирует ненастоящую почту, поэтому пользователь защищён.

До этого регистрацию в один клик ввели и российские компании: Сбербанк, Mail.ru Group, также пользователь мог войти на сайты с помощью аккаунта в социальных сетях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Apple готовится представить в 2020 году сразу пять новых моделей iPhone. Одной из них станет бюджетный iPhone SE 2.