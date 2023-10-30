В России обнулят плату за раздачу интернета: когда отменят, кто отказался ФАС: Российские операторы связи отменят плату за раздачу интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только три российских сотовых оператора подтвердили ФАС, что собираются исполнять предписание об отмене платы за раздачу интернет-трафика. Кто из «Большой четверки» не выполнил требование антимонопольной службы и почему с россиян берут плату за раздачу собственного трафика?

Когда отменят плату за раздачу интернета

Российская Федеральная антимонопольная служба объявила, что три мобильных оператора подтвердили, что отменяют плату за раздачу интернет-трафика (тетеринг). Ранее в сентябре 2023 года ФАС выдала предупреждение «Большой четверке» сотовых операторов РФ из-за навязывания абонентам невыгодных условий, вынуждая платить за интернет-трафик. ФАС указывала, что это нарушало Закон о защите конкуренции.

23 октября 2023 года «Мегафон» первым из операторов полностью отменил оплату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах. В компании предупредили, что в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в тарификации.

С 22 ноября плату за раздачу трафика отменит и Tele2, однако сначала услуга будет бесплатной только для новых абонентов. Еще через месяц, с 19 декабря, плата будет отменена для остальных пользователей оператора.

До 1 декабря тарификацию на раздачу трафика намерен отменить «Билайн», однако это будет касаться только тарифных планов с ограниченными пакетами интернета. Компания заявила ФАС, что в те же сроки намерена оценить, когда сможет отменить плату за тетеринг для безлимитных тарифов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто не выполнил требование ФАС

МТС фактически отказалась выполнить предписание антимонопольной службы — в компании считают, что плата за раздачу трафика не ущемляет интересы клиентов.

Ранее представители оператора назвали «несущественной» сумму, которую абонент должен платить за раздачу интернета, и предложили абонентам, которые активно пользуются услугой, подбирать подходящий тариф.

«Платный тетеринг — вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика», — заявила пресс-секретарь компании Ирина Дерюгина.

Почему берут плату за раздачу интернета

Согласно заявлению представителя МТС несколько лет назад сотовые операторы не нуждались в ограничениях на раздачу трафика, однако сейчас они являются «необходимым инструментом» для управления нагрузкой на инфраструктуру мобильной связи. Компания начала вводить плату за раздачу интернета в 2016 году, изначально только на тарифах с большими лимитами, и в 2023 году распространила на все тарифы.

Компания «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн») ввела плату за раздачу интернета на различных тарифах с 2019 года, у Tele2 тетеринг стал платной услугой летом 2023 года. Активное введение тарифов на ранее бесплатные услуги привлекло внимание ФАС.

С правовой точки зрения раздача интернета с мобильного устройства не может быть платной услугой, утверждал VC.ru судебный юрист Александр Малютин: если абонент использует трафик из своего мобильного плана, то он уже оплатил услугу доступа в интернет. Использование смартфона в качестве модема является технической особенностью устройства, предусмотренной производителем. Соответственно, взимая плату за тетеринг, сотовый оператор создает искусственные ограничения в работе устройства, принадлежащего абоненту.

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