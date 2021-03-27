В Роскачестве рассказали об уничтожении шпионов в смартфоне

https://static.news.ru/photo/8c42125a-8f5c-11eb-becb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что россияне могут противостоять тотальному шпионажу через смартфоны. По его словам, для этого надо отказать приложениям в доступе к микрофону, динамикам, камере и геолокации.

Инструкцию по уничтожению «шпионов» эксперт озвучил в беседе с агентством ПРАЙМ.

Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел «Настройки Google > Реклама» и выключить ползунок «Персонализация рекламы». На iPhone перейдите в «Настройки > Конфиденциальность > Службы геолокации > Системные службы», а затем отключите «Геолокационные iAd». Затем перейдите в «Настройки > Конфиденциальность > Реклама». Включите: «Ограничить трекинг рекламы», — рассказал Кузьменко.

Он считает, что надо насторожиться, когда неожиданно смартфон начал быстро разряжаться, без ведома его хозяина появляются новые приложения или всплывают подозрительные окна. Антифишинговые правила помогут не стать жертвой шпионской программы, уверен эксперт.

Не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включённым и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений, которые собираетесь загрузить на устройство, — назвал он основные правила «самоизоляции».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Кузьменко объяснил, как правильно закрывать приложения в смартфоне. По его словам, в некоторых случаях, если приложения лишь сворачивать, возможны негативные последствия. Одним из них является перегрев гаджета, отметил Кузьменко в беседе с агентством ПРАЙМ. Кроме того, если приложения лишь свернуть, то они будут занимать оперативную память, что может привести к быстрой разрядке устройства.